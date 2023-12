Cette étrange épidémie de « fatigue du vote » qui s’installe rapidement dans les démocraties récentes à travers la planète

Un électeur tunisien dépose son bulletin de vote lors du second tour des élections législatives à Tunis, le 29 janvier 2023

Les recherches de Roman Gabriel Olar portent sur la politique des régimes autoritaires, l'héritage de l'autoritarisme, les processus de démocratisation et les violations des droits de l'homme. Il est actuellement professeur assistant en sciences politiques à la School of Law and Government de la Dublin City University. Il a obtenu son doctorat du Département du gouvernement de l'Université d'Essex en juillet 2018.

Les récentes élections en Pologne ont été saluées comme un grand triomphe de la démocratie dans un contexte mondial de recul démocratique. Elles ont porté au pouvoir une coalition de forces pro-démocratiques dirigée par Donald Tusk, l'ancien président du Conseil européen.

Cette élection a également été considérée comme un jalon historique, car elle a vu la Pologne enregistrer le taux de participation le plus élevé depuis 1919. La participation a même été plus élevée que lors de l'élection qui a cimenté la chute du communisme, ouvrant ainsi la voie à la démocratie.

Pourtant, cette élection semble être une exception. Les tendances de la participation électorale sur plusieurs décennies ont montré un déclin systématique et constant. Ce déclin est beaucoup plus rapide dans les nouvelles démocraties, telles que celles qui ont abandonné le communisme après la fin de l'URSS.

Cette tendance est déconcertante. On pourrait s'attendre à ce que l'enthousiasme pour les transitions démocratiques stimule la participation électorale. Les citoyens qui ont eu envie d'exercer leurs droits démocratiques pendant une longue période de répression politique pourraient naturellement se rendre en masse aux urnes.

Dans l'immédiat, c'est le cas. L'euphorie et l'enthousiasme de la transition démocratique peuvent conduire à un taux de participation plus élevé lors de la première élection d'une nouvelle démocratie après la transition.

J'ai examiné le taux de participation à 1 086 élections dans 100 pays entre 1946 et 2015 et j'ai constaté que le taux de participation à la première élection après une transition démocratique est supérieur d'environ trois points de pourcentage à celui des autres élections (dans les nouvelles démocraties et les démocraties établies).

Mais le taux de participation élevé lors de la première élection est un phénomène à court terme. Le taux de participation dans les nouvelles démocraties diminue régulièrement au fur et à mesure que les élections se succèdent.

La Tunisie en est un excellent exemple. Le taux de participation à sa première élection parlementaire libre en 2011, après la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali, était supérieur à 90 %. Mais une fois que les réalités compliquées de la construction de la démocratie se sont imposées, le taux de participation a chuté de façon spectaculaire.

Les querelles sur la conception des institutions et la redistribution du pouvoir politique et des ressources ont fait que l'enthousiasme s'est dissipé et a été remplacé par une déception à l'égard de la démocratie. Les Tunisiens ont perdu confiance dans la capacité des acteurs politiques à maintenir la démocratie en vie. La participation a fortement diminué au cours de cette période. Lors des dernières élections, en 2023, le taux de participation a à peine atteint 11 %.

Une désillusion rapide

L'effondrement de la participation électorale que connaissent les nouvelles démocraties pourrait s'expliquer par le fait que les électeurs sont rapidement désillusionnés par la réalité de la démocratie. Cela ne veut pas dire qu'ils reviendraient aux systèmes non démocratiques de leur passé, mais qu'ils ne se sentent pas assez enthousiastes pour se rendre au bureau de vote le jour de l'élection.

Lors de la première élection après la transition vers la démocratie, également appelée élection fondatrice, la politique électorale d'un pays se concentre naturellement entre les partisans de l'ancienne autocratie et ceux qui voulaient la renverser. Mais cela évolue rapidement vers quelque chose de plus banal : une politique électorale ordinaire dans laquelle les partis se disputent les électeurs sur la base de leur appartenance partisane, de leur idéologie ou de leurs préférences politiques.

En d'autres termes, le choix binaire entre autocratie et démocratie excite les électeurs, tandis que les choix de la politique électorale ordinaire peuvent accroître leur apathie. Plus simplement, les électeurs des nouvelles démocraties ne sont peut-être pas (encore) habitués à la réalité compliquée des élections en démocratie.

Les jeunes révolutionnaires deviennent des électeurs actifs

Les faits montrent que la manière dont un pays passe à la démocratie joue un rôle dans les attitudes et les comportements politiques de ses citoyens. Les transitions basées sur une mobilisation de masse non violente ont le potentiel de socialiser les gens et de les amener à développer des attitudes plus pro-démocratiques. Cela s'explique peut-être par le fait que les citoyens prennent conscience de leur pouvoir d'influencer la politique par le biais de la participation et qu'ils deviennent par la suite des participants actifs à la politique.

Mes recherches, qui ont utilisé des données d'enquête pour mesurer la participation électorale de 1,2 million de personnes interrogées dans 85 démocraties entre 1982 et 2015, montrent que cette force est plus puissante chez les personnes qui ont vécu la transition vers la démocratie au cours de leurs années de formation.

Les personnes qui ont connu une transition vers la démocratie entre 15 et 29 ans ont deux points de pourcentage de plus de chances d'aller voter plus tard dans leur vie que celles qui ont connu la transition en dehors de leurs années de formation, ou que les électeurs des démocraties établies qui n'ont jamais connu de transition. Les personnes qui ont connu une transition vers la démocratie après l'âge de 30 ans sont moins susceptibles de voter dans les nouvelles démocraties.

La transition peut avoir socialisé la première cohorte en la rendant plus pro-démocratique, car les jeunes sont plus susceptibles de participer à des manifestations et d'en subir les conséquences violentes. Ils sont également plus réceptifs aux idées peu orthodoxes qui remettent en question les anciennes formes de pouvoir.

Les expériences différentes de la cohorte plus âgée peuvent suggérer que l'effet socialisant des transitions démocratiques n'est peut-être pas en mesure de remplacer complètement l'expérience de socialisation de la vie sous l'autocratie. Le fait d'être socialisé dans un environnement où la participation politique est découragée et strictement réglementée par le gouvernement crée des habitudes de désengagement de la politique qui peuvent ne pas être totalement inversées par l'excitation d'une transition démocratique.

Le déclin global de la participation électorale, en particulier dans les nouvelles démocraties, est un signe inquiétant pour la santé de la démocratie. Ces résultats suggèrent que pour contrer cette tendance, il faut encourager les gens à considérer la participation à la démocratie comme aussi importante - et excitante - que le renversement d'une dictature.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.