Ces milliers de dissidents à la Navalny que cache la Chine dans ses prisons

Le sort réservé aux opposants à Xi Jinping suscite l'inquiétude de la communauté internationale.

Atlantico : Quel est le traitement réservé aux dissidents dans les prisons chinoises ? Est-ce que leur détention est cachée du grand public et ont-ils un traitement particulier ? Est-ce que cela s'apparente au traitement qu’a pu subir Alexeï Navalny en Russie par exemple ?

Jean-Vincent Brisset : La situation des dissidents et des opposants chinois dans les prisons en Chine est encore plus opaque que le sort réservé à Navalny. La répression du régime chinois ne consiste pas à envoyer systématiquement les opposants en prison ou dans un goulag comme lors de l’époque de Mao. La Chine déploie plutôt une stratégie ou la personne en question est tuée socialement, n’apparaît plus en public ou disparaît physiquement. Cette stratégie aboutit à une élimination sociale. Cela fonctionne très bien car la Chine repose sur une civilisation qui privilégie le groupe à l'individu. L'élimination sociale fait donc des ravages pour les dissidents et les opposants.

Ren Zhiqiang, un homme d’affaires chinois, est considéré comme le Navalny chinois. Il a été condamné à 18 ans de prison pour avoir critiqué la gestion de la pandémie de Covid-19 par le président chinois, Xi Jinping, sur le réseau social Weibo. Y a-t-il un parallèle avec la dérive autoritaire de la Russie de Poutine vis-à-vis des dissidents ? Est-ce que les opposants politiques vivent encore des jours difficiles en Chine actuellement ?

Les opposants politiques vivent effectivement des jours difficiles en Chine. Mais le traitement qui est réservé aux dissidents par le régime de Pékin derrière les murs des prisons est très opaque. Les opposants en Chine concernent des cercles assez restreints. Ils réussissent difficilement à avoir un contact avec l'Occident. Ils tentent d’expliquer qu'ils sont très importants du point de vue de la dissidence en Chine mais en réalité, ils ne représentent pas grand-chose en dehors de ces cercles restreints, qui n'ont de retentissement que chez des commentateurs occidentaux opposés au régime de Pékin.

Le traitement réservé aux rares opposants en Chine ne se fait-il pas dans l'ombre des médias et de la communauté internationale ? Est-ce qu'il n'y a pas une opacité totale concernant le traitement réservé par le pouvoir chinois à l'égard des opposants ?

Cette opacité n'est pas liée au fait que les opposants soient emprisonnés mais qu’ils subissent un bannissement social. Ils disparaissent de la société chinoise, n’apparaissent plus en public et certains sont emprisonnés. Cela entraîne leur mort sociale.

Par rapport à la Russie, Navalny avait beaucoup de poids, de soutien et un impact médiatique très important à l’extérieur de son pays.

Est-ce que le paradoxe de la Chine par rapport à la Russie n’est-il pas qu’il n’y a pas vraiment d'opposition et d'opposants au Parti communiste ? Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'opposants en Chine au parti ne pose-t-il pas un problème différent ?

Concernant les oppositions au régime chinois, il faut bien voir que la Chine repose sur un régime de parti unique. Cela concerne en réalité des problèmes de lutte de pouvoir beaucoup plus que des histoires d'opposition idéologiques.

Est-ce qu’il y a des prisons politiques en Chine, un peu comme celle de Navalny ? Y a-t-il des centres ou des lieux qui sont vraiment dédiés aux prisonniers politiques en Chine ?

En Russie, il y a une bien meilleure connaissance de l'existence de tels lieux et du traitement qui est réservé aux dissidents et aux opposants. La situation est beaucoup plus opaque en Chine. Les personnalités ciblées par Pékin ont plutôt tendance à disparaître du paysage et plus aucune information ne filtre sur leur détention, le lieu de leur emprisonnement ou leur exécution. Cela s’est produit pour l'ancien directeur d'Interpol, pour le ministre de la Défense qui vient de disparaître de manière étonnante. Il a disparu des médias et ensuite l’annonce a été communiquée qu’il n'était plus ministre.

Avec le système d'opacité du régime chinois, y a-t-il des centaines, des milliers de Navalny emprisonnés en Chine sans que nous ne soyons au courant en Occident et qu'il n'y ait pas une même mobilisation de la communauté internationale pour soutenir ces prisonniers politiques chinois ?

Il y a effectivement des opposants qui sont en captivité, souvent pour des raisons idéologiques ou pour des critiques envers le régime ou Xi Jinping. Ils n’ont pas le même retentissement que Navalny qui avait réussi à capter l’attention des Occidentaux.