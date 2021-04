Bientôt remariée, Laeticia Hallyday est folle de joie; Déprimée, Miley Cyrus harcèle ses ex; Antoine Griezmann fait les bébés comme un coucou suisse; Puff Dadddy abuse de la fumette & des claquettes-chaussettes, la fille de Madonna des poils sous les bras

Revue de presse people du 17 avril 2021.

Mais aussi Gérard Lanvin qui se lance dans la chanson, Madonna qui quitte l'Europe et rachète la maison de The Weeknd à LA, Jenifer au top à 7 mois de grossesse, Gwyneth Paltrow et son parfum-vagin moquée par sa fille.

le Prince Philip prend toute la place. Gala, Cette semaine, une fois n’est pas coutume dans sa longue vie,. Gala, Point de Vue et Paris Match consacre leur Une au décès du mari de la Reine d’Angleterre, avec des hommages et des photos à foison. Ma préférée se trouve dans Paris Match : on peut y voir la Reine et le Prince, en 2007, assis côte à côte, à la tribune d’une fête traditionnelle écossaise. Le Prince Philip, en kilt est un peu penché vers la Reine, et on devine qu’il vient de lui dire une énormité : la souveraine est hilare, poussant son époux du revers de la main, l’air de dire « hahaha, Philip, huhuhuh arrêtez, ne me faites pas rire ! Vous exagarez !"

Jalil et Laeticia qui vont se dire OUI ! Le scoop est signé La Reine et le Prince sont restés mariés 73 ans ! c’est donc, bien sûr, ce qu’on souhaite àLe scoop est signé Voici : Jalil a fait sa demande sur la plage, alors que Jade et Joy n’étaient pas loin. Il leur avait d’ailleurs préalablement demandé l’autorisation. Un proche raconte que la veuve Hallyday « était folle de joie » et qu’elle a sauté au cou de l’acteur pour montrer son adhésion. La date des noces n’est pas encore connue, mais a priori ce sera avant la fin du mois de Mai, parce que pourquoi ne pas allier l’utile à l’agréable : c’est à cette date que le visa touristique de Jalil prend fin. Le couple acquiert donc ainsi l’assurance de rester ensemble à LA, ville que Laeticia refuse de quitter, pour respecter une promesse faite à Johnny. Tout est bien alors ?

Gerard Lanvin se lance dans la chanson avec son fils; un mélange un peu hasardeux de musique rock tendance west américain, et de gouaille à la Renaud. D’ailleurs, pour habiter son nouveau talent, l’acteur de « Marche à l’ombre » a emprunté son look à d’autres musiciens, casquette de gavroche vissée sur la tête et grosses lunettes. Du coup, dans les pages de avec son fils; un mélange un peu hasardeux de musique rock tendance west américain, et de gouaille à la Renaud. D’ailleurs, pour habiter son nouveau talent, l’acteur de « Marche à l’ombre » a emprunté son look à d’autres musiciens, casquette de gavroche vissée sur la tête et grosses lunettes. Du coup, dans les pages de Gala , on le prendrait pour Manu Katché, et dans celles de Match, pour Yannick Noah… Le duo annonce la couleur : des mélodies composées par le fils guitariste, et des textes engagés inspirés des prises de position viriles du père. « On a eu l’agité du Karcher / Se remarier c’est tout ce qu’il a su faire / … Puis y a eu l’autre au regard ahuri / Qu’a pas mis longtemps à se faire appeler Flamby ».. Voilà ce qu’on peut entendre sur le titre « Entre le dire et le faire ». Ca sent un peu le comptoir anisé qui nous manque tant, non ?

Jenifer se balade en Une de Closer et dans les rues de Paris. L’hebdo nous la dit au top, en cette fin de grossesse. Et ça se voit : elle déambule, téléphone à la main, énergique avec un petit quelque chose de Michael Jackson : les lunettes aviateur, les mèches noires encadrant le visage, le masque… Pour l’instant pas question de ralentir le rythme, la marque de déco, les émissions, les aller-retours en Corse, la chanteuse continue de tout mener de front. Quel talent ! . L’hebdo nous la dit au top, en cette fin de grossesse. Et ça se voit : elle déambule, téléphone à la main, énergique avec un petit quelque chose de Michael Jackson : les lunettes aviateur, les mèches noires encadrant le visage, le masque… Pour l’instant pas question de ralentir le rythme, la marque de déco, les émissions, les aller-retours en Corse, la chanteuse continue de tout mener de front. Quel talent !

Miley Cyrus a l’alcool triste. La chanteuse américaine est rattrapée par ses vieux démons : les soirs de beuveries, la déchéance en public, et les gueules de bois carabinées. C’est d’ailleurs probablement ces lendemains qui font le plus de mal quand elle passe en revue ses appels téléphoniques de la veille alors qu’elle ne se souvient de rien. Selon La chanteuse américaine est rattrapée par ses vieux démons : les soirs de beuveries, la déchéance en public, et les gueules de bois carabinées. C’est d’ailleurs probablement ces lendemains qui font le plus de mal quand elle passe en revue ses appels téléphoniques de la veille alors qu’elle ne se souvient de rien. Selon Public , elle harcèle ses ex, Liam Hemsworth, et Cody Simpson en tête, déversant sur eux toute sa solitude et sa tristesse. Problème : ça n’émeut plus personne, ils l’ont black-listée et « l’ignorent complètement » selon un proche bienveillant.

Puff Daddy est de plus en plus à l’ouest : Public nous indique que le rappeur enchaine les parties dans sa villa de Miami avec champagne et joints à volonté. Sur la photo, on le dirait hagard, s’accrochant à sa nouvelle girl friend, l’ex de son ennemi 50 cent. Et son look improbable achève de le ridiculiser : assorti au thème de ses fêtes, il marche au bord d’une piscine, un t-shirt Peace and Love, un maillot chatoyant, des claquettes bien sur et des chaussettes très hautes, blanches motif « feuille de Ganja ». Une merveille pour les yeux !

Madonna retrouve Los Angeles. Alors qu’elle vivait entre New-York et le Portugal pour accompagner son fils en formation au Benfica Lisbonne, la mégastar a décidé de se racheter une propriété à Los Angeles. Elle a choisi le même quartier que Kim Kardashian et une a maison à 19 millions de dollars qui appartenait au chanteur canadien,The Weekend. Plus de 1100 mètre carrés, une chambre pour chacun de ses 6 enfants et une maison d’amis, le local parfait pour servir de décor à la prochaine oeuvre de la Madone : un biopic sur elle-même, réalisé par ses soins. Chic alors !

Lourdes, la fille de Madonna, est aussi dans l’actu cette semaine : une photo d’elle avec sa mère tourne en boucle sur les réseaux : on y voit les deux femmes enlacées, prendre la pose, téléphone en l’air pour un selfie et la miss porte un top sans manche et une aisselle très poilue. Il n’en fallait pas plus pour déchainer les commentaires bi-polaires, un spectre d’arguments allant de l’ode au féminisme au manque d’hygiène. Oh, ben oui, c’est dégoutant ! Allez Messieurs, en ligne, on va raser tout ça !

La fille de Gwyneth Paltrow se paye sa tête sur TikTok. Invitée à commenter les images de sa mère se préparant le matin, l’ado de 16 ans a souligné son addiction à tous les produits de sa marque « Goop » qu’elle se tartine sur le visage pendant plus d’une heure, puis « elle part travailler, faire plus d’oeufs pour le vagin, de bougies au vagin, des parfums au vagin. Juste tout vagin » assorti d’un rire nerveux. L’intéressée a trouvé ça très drôle.

La Rappeuse américaine Cardi B a claqué 25.000 dollars chez Chanel et Dior en cadeaux pour sa fille. Une valise, 8 sacs à main, des boucles d’oreilles et des barrettes. Quand on aime, on ne compte pas bien sûr, mais quand on sait que Kulture n’a que 2 ans, on se dit qu’un petit poney pour ses dix ans, ça va faire cheap non ?

Et pour finir, Antoine Griezmann a eu un troisième enfant, Alba née comme son frère et sa soeur, un 8 Avril; Kaenu Reeves a demandé sa fiancée en mariage; Jennifer Aniston voudrait adopter une petite fille mexicaine; Vincent Cassel est toujours à la plage au Brésil, mais on sait qu’il bosse puisqu’il est annoncé en César dans le prochain Asterix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet. Et Elodie Gossuin est au bout de sa vie : après 5 ans, elle ne se fait toujours pas au réveil à 4H du matin pour assurer la Matinale de RFM.