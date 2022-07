Audition : petits conseils sur l'aide que peut vous apporter votre smartphone en cas de pertes auditives

Apple et Google ont équipé leurs appareils de fonctionnalités afin d’aider les personnes malentendantes.

Aujourd’hui, les troubles de l’audition touchent de nombreux Français. 6 % des 15-24 ans sont concernés par une déficience auditive incapacitante et 65 % de la population âgée de 65 ans et plus. Et comme tout le monde utilise son smartphone tous les jours, il ne faut pas hésiter à utiliser les fonctions d’accessibilité. iPhone et Google travaillent avec des communautés de personnes sourdes et malentendantes pour recueillir de nouvelles idées et aider le plus grand nombre à utiliser leurs outils.

Tout d’abord, il faut bien régler le volume sonore de ses écouteurs afin de prévenir la perte auditive. Lorsque vous êtes exposé à plus de 85 décibels il y a un risque. Même si vous aimez vraiment écouter le dernier album de Taylor Swift, il faut faire attention au niveau sonore. Si vous ne pouvez pas le faire vous même, votre smartphone peut le faire pour vous. Suivez ces instructions pour voir le niveau de décibels émis par vos écouteurs. Chez Android, la fonctionnalité n’existe pas, mais il y a quelque chose d'encore plus pratique.

Google a introduit le sous-titrage en direct en 2019. Cette fonctionnalité peut sous-titrer automatiquement les vidéos et l'audio parlé sur votre appareil en temps réel. Pour ce faire, suivez le guide Google. Apple n’a pas mis en place une telle fonctionnalité.

Si vous entendez mal, sachez que votre iPhone peut le faire pour vous. Votre téléphone dispose d’une fonctionnalité appelée "Reconnaissance des sons" qui permet d’écouter divers bruits et de vous prévenir. Ainsi, votre portable peut détecter alarmes incendie, miaulement, aboiement, sonnette de porte d'entrée, coups, bris de verre, bébé qui pleure. Pour activer cela cliquez sur Réglages> Accessibilité>Reconnaissance des sons.

En ce qui concerne la compatibilité des appareils auditifs, Apple et Google les prennent tous deux en charge. Il suffit de les connecter par Bluetooth et certaines aides auditives peuvent même diffuser de la musique ou des podcasts. Vérifiez seulement la comptabilité avec votre téléphone avant d’acheter.

