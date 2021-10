Les maîtres de la manipulation (de masse)

Le financier David Rockefeller en 2003.

Dans quel pays commence la révolution de l’art de la persuasion ? Quelle fut la stratégie de Ivy lee au profit de Rockfeller ? Comment Georges Creel a-t-il vendu la guerre aux Américains en 1917 ? Invité d’Etienne Gros dans cette nouvelle émission de Storiavoce, l'historien David Colon nous plonge dans la propagande et la manipulation de masse.

Pour écouter l’émission, appuyez sur la touche “Ecouter” ci-dessous ou téléchargez le fichier audio en cliquant sur l’icône “Télécharger” à droite du player (flèche vers le bas). L’émission est aussi disponible en bas de page sur Youtube et Ausha. Durée totale de l’émission: 41’20.



« La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses, joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays, nous sommes, pour une large part, gouverné par des hommes dont nous ignorons tous, qui modèle notre esprit, forge nos goûts, nous souffle nos idées » (Edward Bernays). Cette citation, issue de Propaganda (1928) fait froid dans le dos. Elle est aussi à nuancer: dans quel pays commence la révolution de l’art de la persuasion? Quelle fut la stratégie de Ivy lee au profit de Rockfeller? Comment Georges Creel a-t-il vendu la guerre aux Américains en 1917? Invité d’Etienne gros, David Colon qui enseigne notamment l’histoire de la propagande et des techniques de communication persuasives, répond à l’ensemble de ces questions. Plongée dans la propagande et la manipulation de masse.

L’invité: Professeur agrégé d’histoire à l’IEP de Paris. David Colon est membre de l’administration de Sciences Po depuis 2003, je s’occupe de la préparation aux agrégations d’histoire et de géographie. Il dirige également une collection de manuels scolaires aux éditions Belin. Il est l’auteur du livre Les maîtres de la Manipulation paru chez Tallandier (362 pages, 21,50€). Il dirige un blog à l’adresse suivante: https://david-colon.fr/

En photo: Ivy Lee (Tous droits réservés).