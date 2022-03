Storiavoce vous propose une émission sur les ultimes peuples païens, les chevaliers teutoniques et l'effacement des dieux.

Agrégé d'histoire et professeur à l'ENS (LSH) de Lyon, Sylvain Gouguenheim répond aux questions d'Etienne Gros.

Les habitants de l’espace balte actuel avaient quitté depuis longtemps le stade de la prédation lorsque les Européens de l’Ouest, les Scandinaves ou les Rus’ les rencontrèrent, du IXe au XIIIe siècle. Ce peuple dépourvu d’écritures se laisse appréhender par l’archéologie et les récits de ses voisins. Dans une approche fine et novatrice, Sylvain Gouguenheim s’emploie ici à reconstituer leurs mythes, leurs croyances et leur histoire fascinante et méconnue. Il s’intéresse à la christianisation des Prusses, Lives, Estoniens et Lituaniens, ainsi qu’au rôle central des chevaliers teutoniques et à leurs luttes souvent violentes. Jusqu’à la création d’un puissant Etat païen en Lituanie, dominant une population majoritairement orthodoxe entre la Baltique et la mer Noire. Enfin, l’auteur revient surle lent effacement des dieux et la survie du paganisme dans la culture populaire. Sylvain Gouguenheim répond aux questions d’Etienne Gros.

L’invité : Agrégé d’histoire et professeur à l’ENS (LSH) de Lyon, Sylvain Gouguenheim est l’auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité. Fin connaisseur de l’espace germanique au Moyen âge, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les chevaliers Teutoniques. Nous l’avons reçu à plusieurs reprises, notamment pour son livre Ce que l’Europe doit à la Grèce et à Byzance et Frédéric II la Stupeur du monde. Il vient de publier Les derniers païens : les Baltes face aux Chrétiens (XIIIe-XVIIIe siècles) chez Passés / Composés (448 pages, 24€).

