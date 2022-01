Charles Le Chauve a eu un rôle déterminant lors de la fondation de la France.

En 843, une frontière qui marquera toute l’histoire l’Occident se dessine : d’un côté, la France et de l’autre, l’Allemagne. Ce bipartisme modèlera notre vision de l’Occident et influencera toute son histoire. Cette frontière ne se dessine pas sous le règne de Clovis, ni de Charlemagne, ni encore d’Hugues Capet mais sous celui de Charles le Chauve. Petit-fils de Charlemagne, sa popularité s’est effacée derrière celle de son grand-père. Et pourtant, le roi puis l’empereur dont il est question a voulu entretenir sa mémoire et a grandement participé à la fondation de la France. Pourquoi l’avoir alors oublié dans les livres d’histoire ? Comment ce roi monte-t-il sur le trône ? Qu’a t-il réellement accompli pour le rayonnement du royaume ? Découvrir la figure et le gouvernement de Charles le Chauve c’est aussi pénétrer la France des VIIIème et IXème siècles et découvrir l’histoire de la fondation de la nation. L’historien Laurent Theis répond aux questions de Mari-Gwenn Carichon.