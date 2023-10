Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, veut éliminer le Hamas et mettre en place un nouveau régime à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une réunion du cabinet de guerre israélien auprès du ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, à Tel Aviv, le 18 octobre 2023.

Après les attaques terroristes menées par le Hamas en Israël le 7 octobre, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, s’est exprimé sur les objectifs de la campagne militaire qui sera prochainement lancée.

Les principaux objectifs de l’armée israélienne sont l'élimination du Hamas et la destruction de ses capacités militaires et gouvernementales, le retrait complet de la responsabilité d'Israël de la bande de Gaza et la création d'un nouveau régime de sécurité à Gaza.

"Il s'agit d'un système en trois étapes : nous sommes dans la première phase, dans laquelle une campagne militaire se déroule avec le feu et plus tard dans une manœuvre dont le but est de détruire les agents et d'endommager les infrastructures afin de vaincre et de détruire le Hamas. La deuxième phase sera une étape intermédiaire qui consistera à poursuivre les combats à une intensité moindre et à éliminer les poches de résistance. La troisième étape sera la création d'un nouveau régime de sécurité dans la bande de Gaza, la suppression de la responsabilité d'Israël dans la bande de Gaza et la création d'une nouvelle réalité en matière de sécurité pour les citoyens d'Israël et les résidents de la région environnante".