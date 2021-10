Xavier Bertrand : oui au Congrès des Républicains, mais non à une primaire sous une forme déguisée

Xavier Bertrand

Il ne renoncera jamais à sa conception de l'élection présidentielle : la rencontre entre un candidat ou une candidate et les Français

"Plutôt que de s'opposer les uns aux autres, je propose aux autres candidats que l'on se rencontre très rapidement, avant le 13 octobre (examen de l'admissibilité des candidatures par LR, NDLR) déclare Xavier Bertrand au Figaro.

"Il y a urgence à se retrouver et à se rassembler : nous ne pouvons pas être les derniers à dire clairement qui sera le candidat de la droite et du centre. Ce n'est pas possible ! Les adhérents LR ont écarté la primaire, ce n'est pas pour en refaire une sous une forme déguisée." ajoute Bertrand

Par ailleurs, dans cette même interview, Bertrand se dit prêt à débattre avec Eric Zemmour mais au deuxième tour de l'élection présidentielle, si Zemmour est qualifié face à Bertrand...