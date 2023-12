X (Twitter) fait la promotion d'une application permettant de déshabiller les femmes sur les photos

Depuis une fuite de nombreux annonceurs, X (ex-Twitter), commence à mettre en avant des publicités peu recommandables : entre produits dangereux, dropshipping et, dernièrement, des publicités pour des applications proposant de déshabiller numériquement des femmes.

Le site spécialisé 404 Media a remarqué, le 15 décembre, l'existence de publicités proposant de déshabiller « numériquement » des jeunes femmes en utilisant l'intelligence artificielle. Sur la publicité, on peut voir une jeune femme en bikini à gauche, et la même jeune femme nue sur le côté droit, note BFMTV. À côté, la légende « Undress any girl using AI », littéralement « déshabillez toutes les filles en utilisant l'intelligence artificielle ».

Ces images, diffusées sans le consentement des victimes, peuvent avoir des conséquences graves sur leur vie personnelle et professionnelle.

