Jeu dangereux Washington et Séoul lancent les plus importantes manœuvres militaires en cinq ans

Ce lundi, la Corée du Sud et les États-Unis ont débutéleurs plus importantes manœuvres militaires conjointes en cinq ans. Ces opérations interviennent en dépit des menaces de la Corée du Nord qui a annoncé quelques heures plus tôt avoir tiré deux missiles de croisière depuis un sous-marin. Intitulés "Freedom Shield", l’état-major interarmées sud-coréen a insisté sur le fait que ces exercices sont « défensifs (et) se fondent sur un plan opérationnel conjoint ».

La KCNA, l'agence centrale de presse coréenne souligne que la Corée du Sud et les États-Unis "avancent de manière de moins en moins dissimulée dans leurs manœuvres militaires contre la" Corée du Nord.