Avancée législative

Vote à l'assemblée de la loi sur l'aide à mourir, Emmanuel Macron salue "une étape importante"

Les députés ce mardi 27 mai ont voté en faveur du texte porté par Olivier Falorni, adoptant même à l'unanimité la proposition de loi concernant l'accompagnement et les soins palliatifs. Le texte crée un droit à l'aide à mourir avec pour but d'"autoriser et à accompagner une personne qui a exprimé la demande à recourir à une substance létale".