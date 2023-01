Vladimir Poutine serait prêt à dialoguer avec l’Ukraine à condition qu’elle accepte "les nouvelles réalités territoriales"

La Russie est ouverte à un dialogue avec l'Ukraine sous certaines conditions, notamment sur le plan territorial.

Lors d'une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, le chef du Kremlin a précisé que Kiev devait se conformer "aux exigences bien connues et exprimées à plusieurs reprises".

La Russie a confirmé qu’elle était ouverte à un dialogue avec l'Ukraine à condition que celle-ci accepte les "nouvelles réalités territoriales" suite aux évolutions liées à l'offensive russe, a déclaré ce jeudi le président Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine, lors d'une conversation au téléphone avec le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan, a "répété que la Russie était ouverte à un dialogue sérieux - à condition que les autorités de Kiev se conforment aux exigences bien connues et exprimées à plusieurs reprises et tiennent compte des nouvelles réalités territoriales", d’après le communiqué du Kremlin.

Recep Tayyip Erdogan estime que les appels à la paix et aux négociations entre l'Ukraine et la Russie devaient être "soutenus par un cessez-le-feu unilatéral et la vision d'une solution juste", selon les précisions de la présidence turque.

Dans le cadre d’un plan de paix en dix points présenté en novembre dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait clairement stipulé que l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'était pas négociable. Moscou a répondu en réaffirmant que la Russie ne va restituer aucun territoire à l'Ukraine.