Vladimir Poutine s’est rendu dans la région ukrainienne occupée de Kherson pour rencontrer les militaires

Le président russe Vladimir Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans les régions de Kherson et Lougansk, respectivement dans le Sud et l'Est de l'Ukraine, pour rencontrer les militaires qui y sont déployés dans le cadre de l'opération russe déclenchée il y a plus d'un an, a annoncé mardi le Kremlin. Le communiqué ne précise pas quand ce déplacement a eu lieu mais indique que le président russe a félicité les militaires dans les régions de Kherson et de Lougansk à l'occasion de la fête de Pâque orthodoxe, qui a été célébrée dimanche, et leur a offert des "copies des icônes".

"Le commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie s'est rendu à l'état-major du groupement militaire Dniepr" dans la région de Kherson, selon le communiqué. Il s'agit du premier déplacement de Vladimir Poutine dans la région de Kherson depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

Vladimir Poutine s'y est entretenu avec le commandant des forces aéroportées russes, le général Mikhaïl Teplinski et d'autres hauts responsables militaires pour évoquer la situation dans les régions de Kherson et de Zaporijjia, dont la Russie a revendiqué l'annexion en septembre dernier. "C'est important pour moi d'entendre votre opinion sur la situation, vous écouter, échanger des informations", a déclaré le président russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin. L'armée russe avait abandonné la ville de Kherson, chef-lieu de la région éponyme, en novembre 2022 pour se replier de l'autre côté du Dniepr.

