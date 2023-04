Visite d’Etat en Chine : Emmanuel Macron ne parvient pas à convaincre Xi Jinping sur la guerre en Ukraine et commet un faux pas diplomatique

Le président français Emmanuel Macron et le dirigeant chinois Xi Jinping participent à une réunion à Pékin, le 6 avril 2023.

Selon Politico, en parlant deux fois plus que Xi Jinping pendant leur conférence de presse, Emmanuel Macron a commis un faux pas diplomatique.

Emmanuel Macron effectue une visite de trois jours en Chine depuis mercredi. Venu « dans l’espoir de pousser la Chine à user de son influence auprès de la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine », et accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président français n’a rien obtenu pour l’instant, selon le site Politico.

Le dirigeant français a également commis un faux pas diplomatique lors d'une conférence de presse à Pékin, en parlant deux fois plus longtemps que le dirigeant chinois Xi Jinping lors de leur conférence de presse :

« M. Xi lui-même a semblé impatient et agacé alors que M. Macron continuait à parler »

Le président chinois Xi Jinping n'a montré aucun signe de changement de position sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine après des entretiens jeudi avec son homologue français Emmanuel Macron.

« Les pourparlers de paix doivent reprendre dès que possible, en tenant compte des préoccupations raisonnables de sécurité de toutes les parties en référence à la Charte des Nations unies … en recherchant une résolution politique et en construisant un cadre de sécurité européen équilibré, efficace et durable », a confié Xi Jinping à côté d’Emmanuel Macron.

L'entretien - qu'un responsable de l'Elysée a qualifié de « franc et constructif » - a duré une heure et demie.

Lors de la conférence de presse commune, le dirigeant français a parlé environ deux fois plus longtemps que son hôte, un faux pas protocolaire que les membres de l'entourage chinois de Xi Jinping ont remarqué.

Le dirigeant chinois avait lui-même parfois l'air impatient et agacé alors qu’Emmanuel Macron continuait de parler. Le dirigeant chinois a poussé plusieurs soupirs profonds et a semblé mal à l'aise alors que le chef de l’Etat français s'adressait directement à lui tout en s'exprimant apparemment sur la guerre en Ukraine et leur responsabilité commune de maintenir la paix.

Xi Jinping et Emmanuel Macron se rendront vendredi dans la ville chinoise de Guangzhou, où ils auront d'autres entretiens et partageront un dîner privé.