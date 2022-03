Visa et Mastercard suspendent leurs opérations en Russie

Les logos des cartes de crédit Visa et MasterCard sont visibles sur un panneau à Washington. MasterCard et Visa ont annoncé la suspension de leur activité en Russie.

Visa et Mastercard ont annoncé suspendre leurs opérations en Russie ce samedi dans le cadre de nouvelles sanctions économiques et afin de faire pression sur la Russie pour retrouver le chemin de la paix. Les cartes bancaires russes ne fonctionneront donc plus à l’étranger. Les cartes émises à l’étranger ne pourront plus être utilisées en Russie aussi.

Mastercard a publié un communiqué afin de préciser son choix et pour justifier sa décision :

« En raison du caractère sans précédent du conflit actuel et de l'environnement économique incertain, nous avons décidé de suspendre notre réseau de services en Russie ».

Mastercard assure toutefois continuer à payer ses 200 employés qui travaillent en Russie.

Visa a indiqué le même jour qu’il « travaillera avec ses clients et partenaires en Russie pour cesser toutes les transactions Visa dans les prochains jours ».

Al Kelly, le PDG de Visa, a publié un communiqué :

« Nous sommes dans l'obligation d'agir à la suite de l'invasion non-provoquée de l'Ukraine par la Russie et des événements inacceptables dont nous avons été témoins ».

Les cartes émises en Russie continueront à fonctionner dans le pays, a assuré la Banque centrale de Russie, puisque les transactions sont gérées par le système bancaire national qui n’est donc pas soumis aux sanctions internationales.

La banque centrale a néanmoins recommandé aux Russes se rendant à l'étranger d'emporter de l'argent liquide.

Ce dimanche, plusieurs banques russes ont annoncé travailler avec le réseau chinois UnionPay pour que les Russes puissent disposer de cartes de crédit qui fonctionnent à l’étranger, et ainsi contourner les sanctions de Visa et Mastercard.

Alfa Bank, l’une des plus grandes banques privées de Russie, a évoqué cette réalité :

« Nous travaillons déjà à l'émission de cartes UnionPay, le système de paiement national de la Chine. Avec cette carte, on peut faire des paiements dans 180 pays du monde ».

La monnaie nationale, le rouble, s’est effondrée ces derniers jours suite aux sanctions économiques de l’Occident.