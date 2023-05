Violences : Emmanuel Macron alerte contre une « décivilisation » de la société

Emmanuel Macron, président de la République.

Ce mercredi, le chef de l’État s’est alarmé, lors du Conseil des ministres, du climat de ces derniers jours et a demandé que le gouvernement soit « intraitable » face à des violences « jamais justifiables dans une société, quelle que soit la cause ».

Selon les informations du Parisien, lors du Conseil des ministres, qui se tenait ce mercredi, Emmanuel Macron s’est attardé sur les agressions et menaces envers les élus ainsi que le climat de violence en général que connaît le pays ces derniers jours. Face à ces événements, le chef de l’Etat a alerté sur la “décivilisation” de la société.

« Il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n’est légitime, qu’elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation », a ainsi affirmé le président de la République devant les ministres réunis à l’Élysée. Une façon, selon les propos d’un proche récoltés par Le Parisien, d’évoquer « le regard que la société doit porter sur elle-même », « une interpellation de la société », estimant que « le politique n’est pas le seul responsable » en la matière.

Emmanuel Macron a tenu à souligner, résume un participant, qu’ « il n’y a pas de violence qui soit justifiable, jamais, dans une société, quelle que soit la cause », tout en rappelant que les récents drames (infirmière tuée à l’hôpital de Reims, policiers tués dans une collision à Roubaix par un conducteur alcoolisé et drogué…) n’étaient pas de même nature.

Emmanuel Macron a ensuite développé, résume un autre, l’idée que « depuis maintenant un certain temps et dans l’ensemble des pays, il y a une forme de mouvement de décivilisation ». Et que si « le sens de l’histoire des sociétés a toujours été de réduire la part des pulsions pour accroître le respect de l’autre, dans le monde entier, depuis un certain nombre d’années, c’est le mouvement inverse qui semble s’amorcer », rapporte ce participant.

