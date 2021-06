Violences conjugales : le 3919 est désormais accessible 24h/24, du lundi au vendredi

Une employée de la Fédération Nationale Solidarité Femmes reçoit des appels sur la ligne téléphonique nationale française contre les violences conjugales et sexuelles à l'égard des femmes, le 3919, à Paris, le 25 novembre 2016.

A compter de ce lundi 28 juin, le 3919, la plate-forme téléphonique d’écoute, d’information et d’orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles, sera joignable 24 heures sur 24, du lundi au vendredi.

La ligne d'écoute pour les personnes victimes de violences conjugales est désormais joignable 24h/24 du lundi au vendredi. Cette ligne est également accessible de 9 heures à 18 heures durant le week-end.

L’extension horaire concernera aussi les week-ends à la fin de l'été 2021, selon les précisions ce lundi de la ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. Cette mesure avait été promise au moment du Grenelle contre les violences conjugales en 2019.

« Dès la fin du mois de juin 2021, le 3919 sera accessible 24h/24 du lundi au vendredi et de 9H00 à 18H00 le week-end. Avant la fin du mois d'août 2021, ses plages horaires seront totalement étendues : 24h/24 et 7j/7 », selon le communiqué publié par le ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes.

La plate-forme est également désormais accessible aux personnes en situation de handicap, aux femmes sourdes ou ayant des troubles du langage.

« Il s’agit d’une avancée majeure et qui répond à des attentes fortes, exprimées de longue date, parce que l’urgence n’attend pas et que les cris d’alarme ne peuvent se heurter à un enjeu d’horaires d’ouverture classiques ou d’accessibilité au handicap. Cette évolution du fonctionnement du 3919 et l’engagement de la FNSF à s’assurer de la qualité de la réponse permettront de mieux détecter et protéger les victimes », selon les déclarations d’Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances.

Françoise Brié, directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), l’association qui a porté ce dispositif d’écoute anonyme, a de son côté souligné que « pour toutes les femmes victimes de violences sexistes, l’ouverture de la ligne d’écoute nationale 24h/24 est essentielle. La signature d’une convention pluriannuelle permet à la FNSF de se projeter positivement pour les années à venir. Grâce à l’écoute professionnelle apportée par une équipe du 3919 renforcée et les 73 associations du réseau Solidarité Femmes et l’ensemble de ses partenaires, les femmes victimes et leurs enfants seront encore mieux soutenus et accompagnés ».