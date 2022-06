Eolienne soleil

Une vigilance Rouge Canicule est en cours sur 14 départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes Pyrénées (65), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vendée (85), la Vienne (86) indique Météo France vendredi.

56 autres départements du sud de la Bretagne, Pays de la Loire, région parisienne, Centre, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes sont en vigilance Orange.

Poursuite de la vague de chaleur qui s'étend précise Météo France.

Les températures nocturnes sont étouffantes, entre 16 et 21 degrés dans la moitié nord et sur le sud-est et surtout entre 21 et 25 degrés sur le quart sud-ouest et plus localement en Corse.

Selon les climatologues, il s’agit de la vague de chaleur « la plus précoce jamais enregistrée en France » depuis 1947 écrit Le Monde.