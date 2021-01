Vers un troisième confinement

Crédits Photo: GAIZKA IROZ / AFP

Confinement à Bayonne

Depuis plusieurs jours, le pouvoir prépare de toute façon les esprits à l’imminence d’un troisième confinement. Les Français semblent l’avoir intériorisé. Les scientifiques font pression. «Il faudra probablement aller vers un confinement», a admis le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, dimanche soir sur BFMTV. Selon lui, le variant anglais, qui serait responsable de 7 % à 9 % des contaminations dans certaines régions, «change complètement la donne» souligne Le Figaro.

Et avec plus de 20.000 contaminations par jour, «soit 1000 par heure», pointe Matignon, la France connaît un «plateau haut». Tandis que sur RTL, Xavier Bertrand déclarait lundi matin : "Je ne vois pas comment nous éviterons un reconfinement. Il nous faut anticiper pour éviter d'avoir un temps de retard. Ce virus continue à tuer"

"Il faut instaurer un nouveau confinement, en attendant que la vaccination ne fasse son effet. C'est très dur, très contraignant, mais épidémiologiquement parlant, on n'a pas le choix. Plus des mesures « sévères » de restriction seront prises tôt, plus on limitera rapidement la diffusion du virus" estime la vice-présidente de la Société française de virologie, Mylène Ogliastro interrogée par Le Parisien.