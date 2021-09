Vers un allègement des mesures anti-Covid face à l'amélioration de la situation sanitaire en France ?

Hôpital

Le taux d’incidence en France est repassé sous la barre des 100 tandis que le nombre de patients hospitalisés en soins critiques est redevenu inférieur à 2000. « La diminution de la circulation du SARS-CoV-2 se poursuit pour la quatrième semaine consécutive », note Santé publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, paru jeudi soir souligne le quotidien Le Parisien.

« Dès que les conditions sanitaires le permettront et, à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard », on pourra se « permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement », a fait savoir Emmanuel Macron .

« Si la situation sanitaire le permet, on ira vers un allègement des mesures, comme à chaque fois qu’on a pu depuis le début de la crise. Et, comme toujours, en analysant l’évolution du taux d’incidence et la situation dans hôpitaux », indique-t-on avec plus de prudence dans l'entouragee du chef de l'Etat cité par Le Parisien.