Vers le versement automatique des aides sociales

Euros

Près de 20 millions de Français sont concernés. La réforme appelée « la solidarité à la source » est « la grande mesure sociale du programme », jurait l’entourage du candidat Macron pendant la campagne. Fini les démarches administratives en mille feuilles auprès d’une flopée d’interlocuteurs explique Le Parisien.

Cette réforme promise par Emmanuel Macron, qui vise à verser le RSA, la prime d’activité, les aides au logement ou encore les allocations familiales à la source, est attendue de pied ferme depuis 2018 par le secteur associatif luttant contre la pauvreté, mais aussi à gauche écrit Le Parisien.

Il s’agit avec ce nouveau système de verser les aides sociales aux Français qui ne les réclament pas. Plus de 10 milliards d’euros d’aides ne seraient pas versés. Il s’agit aussi de lutter encore plus efficacement contre la fraude, car ce système ne permettrait plus de « resquiller » auprès de certaines caisses, sachant que le travail de croisement informatique des fichiers individuels avec plusieurs organismes laissera peu de place aux escrocs ajoute Le Parisien.