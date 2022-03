Valérie Pécresse veut créer 25.000 postes de soignants en cinq ans

Xavier Bertrand - Valérie Pécresse

Valérie Pécresse détaille certaines parties de son programme face à des lecteurs du Parisien :

"Je propose de ne pas remplacer un poste de fonctionnaires qui part à la retraite sur trois dans l’administration « administrante ». Cela fait 200 000 postes supprimés pendant le quinquennat. Et je recrée avec cet argent 50 000 postes au plus près des Français : 25 000 dans l’hôpital, 15 000 dans la justice et 10 000 dans l’éducation".

Après avoir été contre le mariage pour tous, la canidate LR se dit "républicaine : dès que le mariage a été voté, j’ai dit que l’on n’y reviendrait pas".

"Je veux des polices municipales obligatoires dans les villes. Cette police municipale aura beaucoup plus de pouvoirs (contrôler les identités, infliger des amendes). On doit faire un plan d’urgence pour la justice pour qu’elle juge plus vite, avec des peines plancher pour les multirécidivistes violents."

Croit-elle encore à la victoire lui demande un lecteur du Parisien ? Valérie Pécresse répond : "Rien n’est joué. Les Français sont encore hésitants. Ne croyez pas les sondages."