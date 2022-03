Valérie Pécresse veut aller à Roubaix pour parler de l’immigration

En janvier dernier, un documentaire du magazine Zone interdite sur M6 avait dénoncé les dérives du séparatisme et de l'islam radical dans cette ville des Hauts-de-France, considérée comme l'une des plus pauvres de France. Valérie Pécresse pourrait s’y rendre dès mardi pour y parler immigration et politique de la ville. Testée positive à la Covid-19 jeudi 24 mars, elle doit pour cela réaliser un test négatif.

Ce déplacement à Roubaix, dans la ville de Guillaume Delbar (divers droite), serait organisé en parallèle d'une rencontre programmée à Lille également mardi avec des chefs d'entreprise, en présence de Xavier Bertrand. Une occasion pour la candidate, toujours distancée dans les sondages, de passer à l’offensive à moins de deux semaines du premier tour des élections présidentielles.