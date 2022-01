Valérie Pécresse présente l’organigramme de sa «grande armée»

Xavier Bertrand - Valérie Pécresse

Valérie Pécresse a choisi La Fabrique, son nouveau quartier général de campagne, pour dévoiler, mardi, l’organigramme de sa «grande armée». Ses troupes sont rassemblées autour d’elle au rez-de-chaussée du petit immeuble situé rue Torricelli, dans le 17e arrondissement de Paris raconte Le Figaro.

Au sein de cette ruche, soit «1500 m² d’espaces collectifs», Valérie Pécresse veut travailler avec son équipe et tous les contributeurs potentiels, qu’ils soient issus du monde politique ou de la société civile.

Eric Ciotti était présent à ses côtés, mardi, au premier rang, juste devant Michel Barnier et Xavier Bertrand alors que Philippe Juvin, souffrant du Covid, est excusé.

Ils ont les quatre premiers rôles installés à la tête d’une pyramide comptant plus de 80 personnalités politiques, répartis en conseillers spéciaux et politiques, comités de soutien, porte-parole, animateurs de la cellule riposte ou encore orateurs régionaux et chefs de pôle.