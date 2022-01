Valérie Pécresse favorable à la suppression des droits de succession pour 95% des Français

Valérie Pécresse

"La question de la transmission est cruciale pour faire nation, ce qui sera le grand défi du prochain mandat". explique Valérie Pécresse au Figaro.

"Je veux au contraire restaurer notre envie de transmettre de génération en génération. Je fais partie de ceux qui voient la succession comme le fruit du travail d’une vie déjà surtaxée tout au long des âges. Notre pays, qui fait partie des pays dont la fiscalité reste la plus lourde, a besoin d’un «choc des transmissions»".

"Je veux d’abord accélérer la donation entre vivants. Chaque parent pourra donner 100.000 euros de manière totalement défiscalisée, tous les six ans et non plus tous les quinze ans."

"Je supprime les droits de succession pour 95 % des Français. Concrètement, chaque enfant pourra hériter de 200.000 euros de manière défiscalisée, soit le double d’aujourd’hui! "

"Enfin, je le dis: je ne toucherai pas au régime fiscal de l’assurance-vie" ajoute Valérie Pécresse..