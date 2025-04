UNIVERSITÉ EN CRISE

Université Lyon-2: L’enseignant agressé, le silence de l’institution et le désaveu de trop

Le 1er avril, Fabrice Balanche, maître de conférences en géographie - spécialiste du Moyen-Orient -, a été violemment interrompu en plein cours par une vingtaine de militants masqués. Une agression filmée, qui a suscité l’indignation jusqu’au sommet de l’État. Mais à Lyon-2, l’affaire a pris un tournant inattendu : au lieu de soutenir l’enseignant ciblé, la présidente de l’université a choisi de remettre en cause ses propos et sa légitimité médiatique. Un épisode révélateur d’un malaise plus profond, sur un campus marqué par une radicalisation militante et un climat de plus en plus délétère.