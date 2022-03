Mali (photo d'archive)

Dans une vidéo non datée d’un peu plus d’une minute, parvenue ces derniers jours à ses proches, le correspondant de Libération au Mali, Olivier Dubois, otage d’un groupe jihadiste depuis plus de onze mois, apparaît donc en vie. Et, à première vue, en bonne santé selon Libération.

«Je m’appelle Olivier Dubois. J’ai été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans. Ce message s’adresse à ma famille, mes proches ainsi qu’à mon gouvernement», dit Olivier Dubois, d’une voix calme et assurée, fixant l’objectif qui le filme.

Le journaliste de 47 ans, seul otage français connu dans le monde, s’adresse ensuite directement à sa compagne, Deborah, à ses enfants, son père, sa mère et ses sœurs, puis «à tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent pour [s]a libération». «S’il vous plaît, continuez de le faire», ajoute-t-il.