Assemblée nationale

Plus de soixante députés veulent faire interdire l’écriture inclusive dans les documents administratifs

Plus de soixante députés, issus de la majorité et de l’opposition LR et emmenés par l’élu LREM de l’Indre, François Jolivet, appellent, dans une proposition de loi déposée mardi à l’Assemblée, à «interdire l’écriture inclusive dans les documents administratifs» signale Le Figaro.

"À l’Assemblée nationale, François Jolivet est heureux d’avoir mobilisé «au-delà des courants, pour un patrimoine littéraire commun». Sa proposition de loi, cosignée notamment par la présidente déléguée du groupe LREM, Aurore Bergé, ou la vice-présidente LR de l’Assemblée nationale, Annie Genevard, vise à interdire cette graphie «dans les documents administratifs» et pour les «organismes et personnes chargés d’une mission de service public»" ajoute Le Figaro.

"Alors qu’en 2017, l’ex-premier ministre Édouard Philippe avait, dans une circulaire, «invité» ses ministres «à ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive» , que le ministre de l’Éducation nationale s’était déclaré contre son utilisation dans les manuels scolaires, que l’Académie française évoquait un «péril mortel», elle continue à gagner du terrain" note Le Figaro.