Une plainte pourrait embarrasser Edouard Philippe

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, sur le plateau de l'émission "20h30 le dimanche" de France 2, le 4 avril 2021 à Paris

Des turbulences à venir pour Édouard Philippe ? Selon des informations du Monde, confirmées par le Parquet national financier (PNF), une plainte a été déposée, jeudi 14 septembre, auprès du PNF pour « prise illégale d’intérêts, détournement de biens, favoritisme, concussion et harcèlement moral » par l’ancienne directrice générale adjointe de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, dont le contrat de trois ans n’a pas été renouvelé par Edouard Philippe.

Administratrice territoriale, Judith (le prénom a été modifié) vise directement dans sa plainte Edouard Philippe, patron du parti Horizons, maire du Havre et président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole depuis son départ de Matignon, en juillet 2020. Cette plainte vise aussi cible aussi Stéphanie de Bazelaire, adjointe au maire chargée de l’innovation et du numérique et conseillère communautaire de la métropole, ainsi que la directrice générale des services de la communauté urbaine, Claire-Sophie Tasias.

Au cœur de la plainte : un soupçon de contournement des règles des marchés publics en lien avec une convention d’objectifs pluriannuelle cosignée, le 30 juillet 2020, par Edouard Philippe, en tant que président de la communauté urbaine, et Mme de Bazelaire, comme présidente bénévole de LH French Tech.

Ni Edouard Philippe, ni Mme de Bazelaire, ni Mme Tasias n’ont encore donné suite aux sollicitions du Monde.