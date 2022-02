Une partie des forces russes déployées près de la frontière ukrainienne retournent à leurs garnisons annonce la Russie

Vladimir Poutine

Lundi, le ministre russe de la Défense a annoncé la fin de certaines manœuvres militaires qui ont eut lieu aux frontières russo-ukrainiennes et en Biélorussie souligne Le Parisien.

Signe d’un possible apaisement, le gouvernement russe a également fait savoir, ce mardi matin, qu’une partie des forces déployées près de la frontière retournaient à leurs garnisons.

« Les unités des districts militaires du Sud et de l’Ouest qui ont achevé leurs tâches, ont déjà commencé à procéder au chargement sur les moyens de transport ferroviaires et routiers et commenceront à retourner vers leurs garnisons aujourd’hui », a préciséle porte-parole du ministère, Igor Konachenkov, cité par les agences de presse russes. Une information confirmée par le Kremlin ce mardi.

Ceci alors que l’Allemagne, qui se voyait reprocher par les Occidentaux d’être trop tendre avec la Russie pour des raisons économiques, commence à durcir le ton.

Le chancelier allemand doit arriver à Moscou ce mardi, pour rencontrer Vladimir Poutine.