Une longue enquête de Libération évoque de supposées manœuvres frauduleuses avant la primaire LR

Xavier Bertrand et Valérie Pécresse

Le but : gonfler le corps électoral au bénéfice de tel ou tel candidat en recrutant de nouveaux adhérents

"Adhérents morts, fictifs ou fantoches: Pécresse victorieuse d’une élection bidon" titre Libération qui publie une enquête réalisée par près d'une dizaine de journalistes, en métropole et outre-mer, une enquête très détaillées évoquant des trucages.

Des trucages qui auraient été constatés par des adhérents LR qui n'auraient pas voulu remettre en cause le résultat pour éviter de provoquer un scandale qui aurait nuit à l'image de la droite.

Le vote n’était ouvert qu’aux adhérents. Ils se sont donc multipliés. Alors qu’il comptait moins de 80 000 membres fin septembre, le parti en revendiquait 148 862 le 17 novembre.

Ceux qui connaissaient certaines manoeuvres plus ou moins régulières ont décidé de se taire, même si leur candidat a été lésé car "on ne voulait pas faire exploser la droite". et "Cinq ans après la catastrophe Fillon, personne ne veut déclencher le conflit de trop."

"C’est aussi ce qu’avance un ancien soutien de Xavier Bertrand pour justifier de n’avoir pas demandé les registres du vote"