Une invasion de l'Ukraine pourrait avoir lieu à tout moment selon le ministre des Affaires étrangères américain

Joe Biden

Le président américain, Joe Biden, a appelé hier les citoyens américains à quitter l’Ukraine « maintenant » en raison du risque accru d’une invasion russe. « Les choses pourraient vite s’emballer », a-t-il expliqué dans une interview à la chaîne NBC, répétant qu’il n’enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine, même pour évacuer des Américains dans l’hypothèse d’une invasion russe, car cela pourrait déclencher « une guerre mondiale » souligne Le Parisien.

«Nous sommes dans une période où une invasion pourrait commencer à tout moment, et pour être clair, cela inclut les Jeux olympiques», a-t-il déclaré, balayant les spéculations selon lesquelles Moscou attendrait la fin des Jeux de Pékin, qui s'achèvent le 20 février, pour éviter de faire de l'ombre à son allié chinois. «Pour le dire simplement, nous continuons à voir des signes très troublants d'une escalade russe», a expliqué Antony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, cité par Le Figaro.

Ces annonces interviennent au moment où, en plus des quelque 100 000 hommes massés à la frontière ukrainienne, les armées russe et biélorusse mènent de grandes manœuvres en Biélorussie, ex-république soviétique frontalière de l’Ukraine, qui est restée un allié de Moscou. Ce jeudi, la Russie a annoncé l’arrivée en Crimée de six navires de guerre dans le cadre de ces exercices ajoute Le Parisien.