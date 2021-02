Une étude de l'institut Pasteur s'intéresse aux lieux de contamination au Covid-19.

Arnaud Fontanet

L'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, a détaillé les résultats d'une étude de l'Institut Pasteur, sur les lieux où où le risque de contamination par le Covid-19 est le plus important dans une interview de RMC/BFM TV.

"Les gens sont contaminés d’abord dans les réunions privées, et dans les réunions professionnelles, au bureau, mais cela a diminué dans les bureaux" a déclaré Arnaud Fontanet.

"On se contamine dans les restaurants, les salles de sport - quand c’était encore ouvert en octobre - et dans les voitures, en covoiturage." "On voit qu’on se contamine dans les lieux fermés quand on ne peut pas respecter les gestes barrières" a-t-il ajouté.

Selon l'étude, les contaminations sont, par contre, plus rares dans les commerces, les lieux de culte et les transports publics.