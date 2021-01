Un reconfinement pourrait être annoncé la semaine prochaine

Crédits Photo: GAIZKA IROZ / AFP

La mise en place d'un troisième confinement devient de plus en plus probable. "La décision est sur le point d'être prise", assure le Journal du Dimanche, pour qui "le reconfinement n'est plus qu'une question de jours".

Le journal, qui cite "plusieurs sources haut placées au sein de l'exécutif", explique que seuls le calendrier et les modalités de ce rereconfinement restent en débat.

"Comme l'an dernier en mars et octobre, Emmanuel Macron devrait l'annoncer en personne aux Français dans une déclaration télévisée – la date de mercredi, jour du prochain conseil de défense, est évoquée, pour une entrée en vigueur du dispositif avant la fin de la semaine, et "au moins pour trois semaines", selon un ministre important", écrit l'hebdomadaire.

Les modalités devraient être plus souples que lors d'une premier confinement, au printemps dernier. La limitation des sorties et des déplacements s'accompagnerait d'une fermeture partielle, ou d'une réduction des horaires d'ouverture, des commerces "non essentiels". Les écoles, à l'inverse, resteraient ouvertes.

Cette nouvelle mesure serait prise notamment pour limiter la propagation du variant anglais du coronavirus, tandis que la campagne de vaccination se poursuit. Ce nouveau confinement pourrait aussi découler d'un "effet galette des Rois", écrit tout à fait sérieusement le JDD, citant des experts. De là à ce que le pays soit confiné pour la chandeleur, il n'y a qu'un pas.

Dans Le Parisien, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est moins catégorique sur l'imminence d'un nouveau confinement. "J'attends d'abord d'être fixé sur les effets du couvre-feu. On le sera la semaine prochaine (...) On n'attendra pas qu'une nouvelle vague arrive pour prendre les bonnes mesures", explique-t-il. "Si on voit que le virus se remet à progresser fortement, on ferme. On le fera si on n'a pas le choix. Celui qu'on a instauré en octobre a été efficace (...) On a déjà mis KO le virus, donc on sait faire".