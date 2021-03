Un homme armé d'un couteau interpellé près d'une école juive de Marseille

Police

Selon le quotidien La Provence, un homme d’une soixantaine d’années serait sorti de son véhicule, avec une serviette posée sur la tête et un couteau en main. Il aurait tenté de pénétrer dans une école juive avant de se diriger vers une boulangerie casher devant laquelle se trouvaient. des élèves de l’école juive Yavné, situé à proximité.

Un agent de sécurité de cette école a maitrisé l'invidu qui a été remis aux policiers. Il n'y a pas eu de blessé, et on ignore les intentions et les motivations de cet homme