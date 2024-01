© Miguel MEDINA / POOL / AFP

Etat des lieux

Un chef d'entreprise sur cinq gagne moins que le SMIC, d'après une étude de la CPME sur la rémunération des dirigeants des PME

La confédération des petites et moyennes entreprises a interrogé un peu plus d'un millier de ses adhérents et veut en finir avec l'image du patron qui gagnerait forcément beaucoup d'argent.