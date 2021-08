Un avion français a quitté Kaboul avec près de 200 Afghans

Jean-Yves Le Drian

Un nouveau vol français transportant 216 personnes, dont 184 Afghans « de la société civile en besoin de protection » et 25 Français, (plus 4 Néerlandais, 1 Irlandais, et 2 Kényans) a quitté Kaboul dans la nuit de mardi à mercredi pour atterrir à Abou Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis indique un communiqué du ministère des Affaires étragères.

"Cette opération a notamment permis d’évacuer une grande partie des personnes, de nationalité française comme afghane, qui s’étaient réfugiées au sein du bâtiment de l’ambassade de France à Kaboul, alors que les services de l’ambassade ont été transférés sur le site de l’aéroport" précise le communiqué du ministère des Affaires étragères.

"Cette opération qui permet la mise en protection d’Afghanes et d’Afghans qu’il était impératif de protéger est la réussite d’un important travail collectif. Nos diplomates, militaires et policiers, actuellement à Kaboul, sont à pied d’œuvre chaque instant au service des valeurs de notre pays" ajoute le communiqué.