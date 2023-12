© FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

L'aéroport confiné

Un avion cloué au sol depuis 24 heures pour soupçons de traite d'êtres humains

Un avion, en provenance des Émirats Arabes Unis et transportant plus de 300 passagers, est cloué au sol depuis plus de 24 heures à l’aéroport de Châlons-Vatry, dans la Marne.