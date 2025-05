FAUX LITTLE MONSTERS

Un attentat à la bombe déjoué lors du méga concert de Lady Gaga à Copacabana

Plus de deux millions de personnes étaient rassemblées samedi 3 mai sur la plage de Copacabana pour un concert gratuit de Lady Gaga. Un groupe radicalisé projetait d’y commettre une attaque à l’explosif. Grâce à une opération conjointe de la police et du ministère de la Justice, le pire a été évité in extremis. Deux suspects ont été interpellés.