Le président Vladimir Poutine, photo AFP

Depuis plus d’un an, dorénavant, les combats font rage en Ukraine. La Russie, qui a tenté d’envahir le panier de l’Europe, fait face à une résistance inattendue et n’hésite pas, rapporte la BBC sur son site d’information à jouer avec le feu. A l’occasion d’une série de questions-réponses survenue à l’issue du discours qu’il a prononcé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a en effet fait savoir qu’il avait ordonné le déplacement de plusieurs armes tactiques nucléaires en Biélorussie.

Selon le Kremlin, l’installation de telles armes devrait être terminée d’ici à la fin de l’été. Il s’agit, insiste le président Russe d’une mesure de "confinement", visant à rafraîchir la mémoire de quiconque espérerait pouvoir infliger une défaite stratégique au Grand Ours. Il est ici question, précisent nos confrères britanniques, d'une série de "petits" missiles à têtes nucléaires ainsi que de systèmes de propulsion construits pour pouvoir être utilisés sur un champ de bataille. Ces armes, en théorie au moins, ne sont pas supposées causer un nuage radioactif ou des retombées sur une zone étendue.

Interrogés par nos confrères, certains des modérateurs de l’événement ont détaillé les modalités d'utilisation, telles que pensées par le Kremlin, de telles armes. "Pourquoi devrions-nous menacer le monde entier ? J'ai déjà dit que le recours à des mesures extrêmes était possible en cas de danger pour l'État russe", ont-il ainsi affirmé.

Selon le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, il apparaît effectivement peu probable que Vladimir Poutine aille jusqu’à utiliser la puissance nucléaire pour conquérir l’Ukraine. "Nous ne voyons aucune indication que la Russie se prépare à utiliser une arme nucléaire", fait ainsi valoir Antony Blinken, le Secrétaire d’Etat américain.