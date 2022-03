Ukraine : un collaborateur ukrainien de Radio France enlevé et torturé pendant 9 jours par l'armée russe

Char russe

Un Ukrainien, ayant servi de guide et de traducteur (aussi appelé un "fixeur") à des équipes de Radio France à la fin du mois de février et au début du mois de mars en Ukraine, a été enlevé et torturé pendant neuf jours par l'armée russe, avant d'être libéré, révèle Reporters sans frontières, après avoir été alerté de sa disparition par Radio France le 8 mars.

Enlevé le 5 mars, Nikita, 32 ans, a raconté à RSF la "fusillade de son véhicule", les "séances de torture au couteau et à l’électricité" qu'il a subies, les "coups de crosse de fusils mitrailleurs sur le visage et sur le corps à plusieurs reprises, simulacre d’exécution, privation de nourriture pendant 48 heures". souligne France Inter

Après sa libération, RSF a pu le contacter avec l'aide du Centre pour la liberté de la presse ouvert à Lviv. Son témoignage a été recueilli par l'association les 17 et 18 mars et "vérifié" par RSF : "Les différentes parties de son récit ont été corroborées par des entretiens avec un membre de sa famille, un de ses anciens codétenus, deux journalistes de Radio France. Un collaborateur de RSF l'a accompagné lors de son examen médical, qui a permis de confirmer les traitements subis." explique France Inter.