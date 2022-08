Ukraine : les livraisons de pétrole russe interrompues pour trois pays européens

Un des oléoducs russe ne livre plus de pétrole à trois pays européens.

Les livraisons de pétrole russe à certains pays européens via l'Ukraine ont été interrompues après le refus d'une transaction bancaire de Transneft.

A cause des sanctions visant Moscou, l'entreprise russe responsable du transport des hydrocarbures a vu son paiement portant sur le droit de transit par l'Ukraine pour le mois d'août refusé.

En conséquence, l'entreprise ukrainienne UkrTransNafta «a cessé de fournir des services pour le transport de pétrole via le territoire ukrainien à partir du 4 août», a indiqué Transneft. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque sont touchées. Les livraisons à la Pologne et à l'Allemagne, transitant par le Bélarus, «se poursuivent normalement», a déclaré Transneft.