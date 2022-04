Ukraine : les chars d'assaut sont-ils dépassés ?

Char russe

La Russie compterait 12.000 chars d'assaut, l'Ukraine 2.600, la Grande Bretagne 380, et la France... 220 remarque Le Figaro. Aujourd'hui, les grandes puissances européennes sont sous-équipées en tanks

Pour l'invasion de l'Ukraine, la Russie aurait engagé plus de 150.000 hommes plus 1.200 à 1.500 chars d'assaut. Malgré ces chiffres impressionants, il y a beaucoup d'images de chars russes détruits aux bord des routes ukrainiennes.

Selon le site Oryx, (cité par Le Figaro) qui comptabilise les pertes matérielles russes en se fondant sur des preuves visuelles, la Russie a déjà perdu 427 chars au 6 avril, qu'ils aient été détruits, endommagés, abandonnés ou capturés. Soit une moyenne de dix par jour et un tiers de leurs effectifs engagés initialement.

Ces pertes non négligeables donnent l'étrange impression que le char d'assaut, est tombé en désuétude et n'est plus adapté aux combats modernes.

Mais «quand les chars sont détruits, c'est qu'ils sont mal utilisés», tranche Marc Chassillan,auteur d'uneEncyclopédie des chars de combat modernes,

L'hécatombe que subissent les chars d'assaut russes s'explique d'ailleurs également par l'armement ukrainien. Avec 17 à 20.000 missiles anti-chars livrés par les pays occidentaux, aux Ukrainiens