Ukraine, le point : La Société Générale se retire de Russie; Le chancelier autrichien rencontre Poutine

Char russe

"Société Générale cesse ses activités de banque et d’assurance en Russie, et annonce la signature d’un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d’assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank. Avec cet accord, conclu au terme de plusieurs semaines de travail intensif, le Groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients" indique la banque française dans un communiqué.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer va rencontrer Vladimir Poutine aujourd’hui à Moscou. Samedi, le chancelier avait fait une visite en Ukraine.

Selon la Banque Mondiale, le produit intérieur brut (PIB) de l’Ukraine va baisser de 45,1 % soit plus que les 10 % à 35 % évoqués il y a un mois par le FMI.

L'aéroport de la ville de Dnipro (1 million d'habitants) a été détruit par plusieurs missiles russes.

Conséquence de la guerre en Ukraine : les prix alimentaires mondiaux à un niveau jamais enregistré. Les marchés des céréales et des huiles végétales sont particulièrement impactés.