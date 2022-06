Char russe

« Gazprom arrête le fonctionnement d'une autre turbine à gaz de Siemens à la station de compression Portovaïa », où se fait le remplissage de Nord Stream, et dont la production quotidienne passera jeudi de 100 à 67 millions de mètres cubes par jour soulignent Les Echos.

"Mardi, le géant russe avait déjà annoncé une réduction de 40 % sa capacité quotidienne de livraison de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc. Le volume devait alors passer de 167 à 100 millions de m3 par jour."

"« Nous sommes avec vous, soyez avec nous », a déclaré le président ukrainien aux députés tchèques à Prague lors d'une téléconférence, citant un appel lancé par un présentateur de la radio tchécoslovaque en 1968 alors que les occupants soviétiques tentaient de couper la radio" écrivent Les Echos.

"Le ministre américain de la défense, Lloyd Austin, a appelé mercredi les Occidentaux à « intensifier » les livraisons d’armes à l’Ukraine « qui est confrontée à un moment charnière sur le champ de bataille. Nous devons donc redoubler d’efforts pour qu’elle puisse se défendre »", a-t-il déclaré selon Le Monde.

"Xi Jinping réaffirme son soutien à son « vieil ami » Vladimir Poutine" ajoute Le Monde : "Un soutien mutuel malgré la guerre en Ukraine, et au risque de crisper les relations entre Pékin et les Occidentaux. Face à la résistance ukrainienne et à l’unité des démocraties occidentales, qui ont pris des sanctions sans précédent contre elle, la Russie ne peut compter que sur la puissance chinoise pour échapper à un isolement économique total".

« La demande d'adhésion de la Moldavie à l'UE est parfaitement légitime » « La France se tiendra à vos côtés », a déclaré Emmanuel Macron à la présidente moldave Maia Sandu, alors que la Moldavie souhaite entrer dans l'Union européenne note Le Parisien.