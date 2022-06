Ukraine, le point : L'Ukraine et la Moldavie obtiennent le statut de candidates à l'Union européenne

Char russe

Bonne nouvelle pour l'Ukraine, et la Moldavie officiellement candidates à l’adhésion à l’Union européenne. Mais mauvaise nouvelle pour plusieurs pays des Balkans qui attendent depuis des années à la porte de l'Europe sans que rien ne bouge.

"Réunis en sommet à Bruxelles, les Européens ont accordé jeudi soir à l’Ukraine et à la Moldavie le statut officiel de candidat à l’UE. Ces deux pays -l’un en guerre avec la Russie, l’autre amputé en partie et menacé par elle- décroche ainsi quatre mois après le début de la guerre le précieux sésame qui peut leur faire espérer rejoindre l’Union. Une perspective européenne est également offerte à la Géorgie, mais sans le statut formel de candidat" écrit Le Figaro.

"Ce sommet des Balkans occidentaux voulu par Emmanuel Macron et annoncé en décembre devait permettre de lancer officiellement les négociations d’adhésion pour la Macédoine du Nord et l’Albanie et de redynamiser aussi les processus en cours pour les autres pays de la région - Bosnie, Kosovo, Monténégro et Serbie - qui se fatiguent à force de patienter dans la salle d’attente de l’Union depuis vingt ans pour certains. Leurs dirigeants sont pourtant ressortis les mains vides de la réunion" ajoute Le Figaro.

Sur le front, les forces ukrainiennes ont reçu l’ordre de se retirer de Sievierodonetsk, « presque détruite par les Russes », a annoncé vendredi matin le gouverneur de la région de Louhansk, Serhi Haïdaï. « Cela ne fait plus aucun sens de rester sur des positions qui ont été constamment bombardées depuis des mois », selon Le Monde.

L’Allemagne active le niveau 2 de son plan d’urgence sur l’approvisionnement en gaz. Dans le sillage de la baisse de 60 % des livraisons de Moscou par le gazoduc Nord Stream, l’Allemagne a activé jeudi le « niveau d’alerte » de son plan d’urgence visant à garantir son approvisionnement en gaz, rapprochant le pays d’une situation de rationnement souligne Le Monde.