Selon le journal le New York Times, le Pentagone travaille à identifier la source de fuites de documents classifiés détaillant la stratégie des Etats-Unis et de l’Otan pour soutenir l’Ukraine face à l’invasion russe. Ils ont été publiés cette semaine sur Twitter et Telegram et diffusés sur les chaînes gouvernementales.

Ces documents évoquent l’utilisation des munitions, le calendrier des livraisons d’armes ou des formations fournies par l’Occident aux soldats de Kiev. L’un des documents résume également les programmes d’entraînement de 12 brigades de combat ukrainiennes, et indique que neuf d’entre elles étaient entraînées à ce moment par les forces américaines et de l’Otan, et avaient besoin de 250 chars et de plus de 350 véhicules mécanisés.