Ukraine : Attaque aérienne de grande ampleur sur Kiev

Une nouvelle attaque « complexe » de drones et de missiles sur Kiev a été globalement repoussée par la défense antiaérienne ukrainienne, ce mardi 16 mai avant l’aube, alors que le président, Volodymyr Zelensky, avait annoncé son retour dans la capitale après sa tournée en Europe.

D'après un communiqué de l'autorité militaire de Kiev publié sur son compte Telegram, « L’ennemi a lancé une attaque complexe en provenance de plusieurs directions et simultanément, utilisant des drones, des missiles de croisière et probablement des missiles balistiques », précisant que l'attaque « était exceptionnel par sa densité, un nombre maximal de missiles dans un laps de temps très resserré. » et ajoutant que « Selon les premières informations, la grande majorité des cibles ennemies dans le ciel de Kiev ont été détectées et détruites ! ».

Peu auparavant, sur son propre compte Telegram, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a affirmé que les défenses antiaériennes de la ville étaient à l’œuvre et signalé l’épave d’un drone et les débris d’un missile dans le raïon (quartier administratif) Darnytsky, dans le sud de la ville. « Trois personnes ont été blessées dans le raïon de Solomyansky », a-t-il ajouté. Le flou règne encore dans l’immédiat sur la quantité de projectiles ayant été effectivement abattus au-dessus de la ville et sur l'étendue des pertes ukrainiennes.