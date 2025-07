Unis ou divisés ?

Guerre en Ukraine : la division s’installe chez les Européens

L’agression russe place l’Union européenne dans une posture paradoxale : jamais les Vingt-Sept n’ont été aussi unanimes à considérer Moscou comme une menace stratégique et à juger vital le maintien de l’Ukraine à flot ; pourtant, leurs divisions sur l’ampleur du soutien à fournir, les buts de guerre à fixer et la façon de contourner un processus décisionnel fondé sur le consensus paralysent l’effort collectif. Tant que l’Europe ne transformera pas sa puissance économique en un levier géopolitique plus réactif – en dotant Kiev, Varsovie et elle-même des moyens militaires nécessaires –, elle restera l’« éléphant lent » rêvé par le Kremlin.